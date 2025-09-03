CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike büßt am Donnerstagnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Der CrowdStrike-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 405,19 USD.

Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 405,19 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 404,82 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 413,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 101.254 CrowdStrike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 517,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Bei 242,42 USD fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 äußerte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. CrowdStrike vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 963,87 Mio. USD umsetzen können.

CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,66 USD je CrowdStrike-Aktie.

