CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike verliert am Nachmittag

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 556,26 USD abwärts.

Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 556,26 USD. In der Spitze fiel die CrowdStrike-Aktie bis auf 552,97 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 555,22 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 50.169 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 10.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 558,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 0,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 298,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 46,38 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

CrowdStrike ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,17 Mrd. USD im Vergleich zu 963,87 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 01.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von CrowdStrike.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 3,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

