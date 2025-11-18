CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt fiel die CrowdStrike-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 519,52 USD ab.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 519,52 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 519,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 524,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 81.522 CrowdStrike-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 566,75 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,09 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 298,27 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 42,59 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.
CrowdStrike ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.12.2025 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte CrowdStrike möglicherweise am 01.12.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|19.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
|08.07.2019
|CrowdStrike A Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|08.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
