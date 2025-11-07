DAX23.584 -0,6%Est505.579 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.693 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1580 +0,3%Öl63,62 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Kursverlauf

CureVac Aktie News: CureVac kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

07.11.25 16:08 Uhr
CureVac Aktie News: CureVac kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von CureVac hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 5,25 USD bewegte sich die CureVac-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CureVac
4,51 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 5,25 USD zeigte sich die CureVac-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die CureVac-Aktie bis auf 5,25 USD. In der Spitze fiel die CureVac-Aktie bis auf 5,18 USD. Bei 5,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 39.946 CureVac-Aktien gehandelt.

Bei 5,71 USD erreichte der Titel am 13.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 8,87 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,38 USD ab. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 54,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je CureVac-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 USD aus.

Am 20.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 93,95 Prozent auf 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte CureVac 15,54 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,542 EUR je CureVac-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins

BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit

Analysen zu CureVac

DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2021CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.11.2020CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
