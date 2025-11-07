CureVac Aktie News: CureVac kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Die Aktie von CureVac hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 5,25 USD bewegte sich die CureVac-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 5,25 USD zeigte sich die CureVac-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die CureVac-Aktie bis auf 5,25 USD. In der Spitze fiel die CureVac-Aktie bis auf 5,18 USD. Bei 5,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 39.946 CureVac-Aktien gehandelt.

Bei 5,71 USD erreichte der Titel am 13.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 8,87 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,38 USD ab. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 54,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je CureVac-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 USD aus.

Am 20.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 93,95 Prozent auf 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte CureVac 15,54 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,542 EUR je CureVac-Aktie.

