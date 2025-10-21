DAX24.294 +0,2%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.982 ±-0,0%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.126 -5,3%
Kursentwicklung

CureVac Aktie News: CureVac verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

21.10.25 16:08 Uhr
CureVac Aktie News: CureVac verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von CureVac hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die CureVac-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 5,36 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CureVac
4,61 EUR 0,05 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 5,36 USD bewegte sich die CureVac-Aktie um 15:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die CureVac-Aktie bei 5,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CureVac-Aktie bisher bei 5,34 USD. Bei 5,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der CureVac-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.122 Stück gehandelt.

Am 13.06.2025 markierte das Papier bei 5,71 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. Bei einem Wert von 2,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 5,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 20.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,34 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 93,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 940000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15,54 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,542 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit

CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert

