CureVac Aktie News: CureVac verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von CureVac zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der CureVac-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 5,37 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die CureVac-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 5,37 USD. Zwischenzeitlich stieg die CureVac-Aktie sogar auf 5,39 USD. Das Tagestief markierte die CureVac-Aktie bei 5,37 USD. Bei 5,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der CureVac-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.119 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.06.2025 auf bis zu 5,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 6,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2024 (2,38 USD). Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 55,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

CureVac-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die CureVac-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 USD.

CureVac ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 93,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 940000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,54 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,469 EUR ausweisen wird.

