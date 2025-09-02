DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.402 +0,6%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Blick auf CVS Health-Kurs

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health fällt am Mittwochabend

03.09.25 20:24 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health fällt am Mittwochabend

Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 73,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
63,37 EUR 1,06 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr fiel die CVS Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 73,26 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die CVS Health-Aktie bis auf 73,04 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 74,09 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 435.687 CVS Health-Aktien.

Am 02.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,52 USD an. Mit einem Zuwachs von 1,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,58 USD am 24.12.2024. Abschläge von 40,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,64 USD aus.

Am 31.07.2025 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent auf 98,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,34 USD je CVS Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu CVS Health Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
30.01.2018CVS Health Strong BuyNeedham & Company, LLC
02.01.2018CVS Health BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
28.06.2017CVS Health HoldNeedham & Company, LLC
02.02.2017CVS Health NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.06.2016CVS Health HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2005Update Longs Drug Stores Corp.: UnderperformBear Stearns

