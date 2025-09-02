CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health fällt am Mittwochabend
Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 73,26 USD.
Um 20:06 Uhr fiel die CVS Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 73,26 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die CVS Health-Aktie bis auf 73,04 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 74,09 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 435.687 CVS Health-Aktien.
Am 02.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,52 USD an. Mit einem Zuwachs von 1,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,58 USD am 24.12.2024. Abschläge von 40,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,64 USD aus.
Am 31.07.2025 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent auf 98,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,34 USD je CVS Health-Aktie belaufen.
