CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von CVS Health gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 78,69 USD.

Die CVS Health-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 78,69 USD. Die CVS Health-Aktie legte bis auf 78,69 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,91 USD. Bisher wurden heute 70.026 CVS Health-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,12 USD) erklomm das Papier am 30.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 8,17 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,58 USD am 24.12.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 44,62 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 USD aus.

CVS Health ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health ein EPS von 0,07 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 102,88 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 6,58 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

