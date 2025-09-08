D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 15,54 USD.

Um 15:53 Uhr wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 15,54 USD nach oben. Bei 15,88 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 15,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 658.691 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 94,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Am 07.08.2025 lud D-Wave Quantum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,10 Mio. USD im Vergleich zu 2,18 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

