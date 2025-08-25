DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.441 -0,6%Nas21.849 -0,1%Bitcoin97.052 +1,8%Euro1,1705 -0,1%Öl67,56 +1,6%Gold3.645 +0,5%
Notierung im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend im Minusbereich

10.09.25 20:24 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 16,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
13,80 EUR 0,09 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 16,05 USD. In der Spitze büßte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 15,90 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,13 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.214.406 D-Wave Quantum-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2025 auf bis zu 20,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 21,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 0,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 94,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

D-Wave Quantum veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 3,10 Mio. USD gegenüber 2,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

