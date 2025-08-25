D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

D-Wave Quantum im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Im New York-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 16,19 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,40 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,16 USD. Zuletzt wurden via New York 1.140.175 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Bei 20,56 USD erreichte der Titel am 22.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,99 Prozent hinzugewinnen. Am 11.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 94,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,230 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

