D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum bricht am Nachmittag nach oben aus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 6,3 Prozent auf 17,56 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 6,3 Prozent auf 17,56 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 17,66 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 16,83 USD. Bisher wurden via New York 1.299.113 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 20,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 17,12 Prozent wieder erreichen. Am 11.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,87 USD ab. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 1.912,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,230 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

