D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Nachmittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 18,29 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 18,29 USD. In der Spitze büßte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 18,23 USD ein. Mit einem Wert von 18,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 1.468.859 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 20,56 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 12,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 95,62 Prozent Luft nach unten.

Am 07.08.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent auf 3,10 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

