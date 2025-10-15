D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zündet am Nachmittag Kursrakete

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 45,55 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 45,55 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 46,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,22 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.056.904 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,50 USD an. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 2,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,98 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 97,86 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

