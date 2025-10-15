DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.301 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.644 +0,5%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1641 +0,3%Öl62,16 -0,2%Gold4.212 +1,7%
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit KursVerlusten

15.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 42,08 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr rutschte die D-Wave Quantum-Aktie in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 42,08 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 41,24 USD. Bei 46,22 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 6.216.428 D-Wave Quantum-Aktien.

Bei einem Wert von 46,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,10 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 97,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber -0,10 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 2,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

