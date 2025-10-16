D-Wave Quantum Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagabend aus D-Wave Quantum

Notierung im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 9,6 Prozent auf 40,48 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 9,6 Prozent auf 40,48 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,67 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,47 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.633.892 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 46,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,49 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 0,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 97,59 Prozent wieder erreichen.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat D-Wave Quantum im vergangenen Quartal 3,10 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

