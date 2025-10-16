DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.292 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.539 -0,6%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1689 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe
Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Notierung im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagabend aus D-Wave Quantum

16.10.25 20:23 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagabend aus D-Wave Quantum

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 9,6 Prozent auf 40,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
35,62 EUR -2,60 EUR -6,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 9,6 Prozent auf 40,48 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,67 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,47 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.633.892 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 46,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,49 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 0,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 97,59 Prozent wieder erreichen.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat D-Wave Quantum im vergangenen Quartal 3,10 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs

Kursexplosion bei Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ nach angekündigter JPMorgan-Initiative

D-Wave Quantum-Aktie nach Rekordhoch unter Druck: Gefährliche Überbewertung?

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung