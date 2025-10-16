D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich D-Wave Quantum

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Minus bei 42,68 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 4,7 Prozent auf 42,68 USD. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 42,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,47 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 974.940 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 46,75 USD markierte der Titel am 15.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 8,71 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 0,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 97,72 Prozent.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

