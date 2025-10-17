DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.299 +0,2%Top 10 Crypto14,69 -1,6%Nas22.695 +0,6%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1670 -0,2%Öl61,33 +0,5%Gold4.223 -2,4%
So entwickelt sich D-Wave Quantum

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Freitagabend mit Abschlägen

17.10.25 20:23 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Freitagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 38,78 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 4,2 Prozent auf 38,78 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 36,08 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.470.284 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 46,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 17,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (0,98 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 97,49 Prozent wieder erreichen.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,10 Mio. USD gegenüber 2,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

