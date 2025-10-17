DAX23.894 -1,6%Est505.622 -0,5%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.538 -0,1%Bitcoin90.375 -2,2%Euro1,1664 -0,2%Öl61,15 +0,2%Gold4.255 -1,7%
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Abschlägen

17.10.25 16:08 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 39,28 USD ab.

D-Wave Quantum
32,07 EUR -2,13 EUR -6,23%
Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,9 Prozent auf 39,28 USD ab. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,16 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.144.965 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 19,02 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 0,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 97,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Am 07.08.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 3,10 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

