D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 39,28 USD ab.
Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,9 Prozent auf 39,28 USD ab. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,16 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.144.965 D-Wave Quantum-Aktien.
Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 19,02 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 0,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 97,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.
Am 07.08.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 3,10 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.
