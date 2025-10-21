DAX24.294 +0,2%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.982 ±-0,0%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.126 -5,3%
Notierung im Blick

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag im Sinkflug

21.10.25 16:08 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag im Sinkflug

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,1 Prozent auf 32,31 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 6,1 Prozent auf 32,31 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,34 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 33,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 1.262.241 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,98 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 3.213,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 3,10 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

