D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verliert am Abend kräftig

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 6,0 Prozent auf 32,95 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 6,0 Prozent auf 32,95 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 32,75 USD. Bei 35,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 4.939.585 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 46,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 29,52 Prozent niedriger. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 97,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 07.08.2025 äußerte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat D-Wave Quantum mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,20 Prozent gesteigert.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte D-Wave Quantum die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,229 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

