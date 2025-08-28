D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum wird am Freitagabend ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Der D-Wave Quantum-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 15,86 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 15,86 USD. Im Tief verlor die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 15,46 USD. Mit einem Wert von 15,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.102.029 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Bei 20,56 USD markierte der Titel am 22.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,63 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,80 USD ab. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 1.882,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.08.2025 lud D-Wave Quantum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent auf 3,10 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD ausweisen wird.

