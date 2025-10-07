D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zeigt sich am Abend fester

Kurs der D-Wave Quantum

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 35,45 USD.

Das Papier von D-Wave Quantum konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 35,45 USD. Den Tageshöchststand markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 37,87 USD. Bei 36,93 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 5.943.299 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 37,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 6,83 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2024 auf bis zu 0,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 3.963,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,10 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent auf 3,10 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD ausweisen wird.

