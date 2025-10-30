D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

D-Wave Quantum im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Zuletzt ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 34,32 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 34,32 USD. Den Tageshöchststand markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 34,76 USD. Bei 32,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 1.181.298 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 36,22 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 3.419,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,10 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von D-Wave Quantum.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,229 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie: Extreme Kursrally trifft auf hohe Volatilität

D-Wave-Aktie bleibt Börsenstar: Doch wie lange kann die Rally weitergehen?

D-Wave Quantum-Aktie trotzt Insiderverkäufen mit Kursgewinnen - Auch Warrants im Fokus