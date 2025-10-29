DAX24.117 -0,7%Est505.701 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.956 +0,5%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1662 +0,1%Öl65,20 +1,2%Gold3.995 +1,4%
D-Wave Quantum im Blick

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag im Aufwind

29.10.25 16:08 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 33,07 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
29,15 EUR 1,31 EUR 4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,3 Prozent auf 33,07 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,88 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,30 USD. Bisher wurden heute 1.350.837 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 46,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 41,37 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 97,05 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.08.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mio. USD umgesetzt.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,229 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

