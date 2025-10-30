D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend auf Höhenflug

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 36,21 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 36,21 USD nach oben. Die D-Wave Quantum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,25 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.571.254 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 46,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 22,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 0,98 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 97,31 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat D-Wave Quantum 3,10 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. D-Wave Quantum dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,229 USD je Aktie ausweisen dürften.

