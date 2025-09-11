Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 37,28 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 37,28 EUR ab. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 37,01 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 342.736 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,44 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,67 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 44,25 EUR.

Daimler Truck gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,59 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie verliert: Daimler Buses investiert in Ausbau der Produktion in der Türkei

Daimler Truck-Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Aktie

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren