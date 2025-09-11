DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.077 +0,7%Nas22.214 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,24 -0,4%Gold3.683 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne! Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag in Rot

17.09.25 16:13 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 37,28 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
37,16 EUR -0,23 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 37,28 EUR ab. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 37,01 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 342.736 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,44 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,67 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 44,25 EUR.

Daimler Truck gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,59 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie verliert: Daimler Buses investiert in Ausbau der Produktion in der Türkei

Daimler Truck-Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Aktie

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
09.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
08.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
04.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen