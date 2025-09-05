Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Datadog A gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Datadog A-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 135,55 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Datadog A-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 135,55 USD ab. Das Tagestief markierte die Datadog A-Aktie bei 134,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 104.390 Datadog A-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,07 USD. Dieser Kurs wurde am 07.12.2024 erreicht. 25,47 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Abschläge von 39,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 07.08.2025 lud Datadog A zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Datadog A hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 645,28 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 826,76 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 1,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

