Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 200,01 USD.

Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 200,01 USD. Im Tageshoch stieg die Datadog A-Aktie bis auf 200,61 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 198,65 USD. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.674 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 201,38 USD erreichte der Titel am 10.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 59,15 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.11.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,35 Prozent auf 885,65 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 690,02 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 2,01 USD im Jahr 2025 aus.

