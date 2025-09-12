Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Datadog A. Zuletzt ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 138,86 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 138,86 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Datadog A-Aktie bei 139,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 135.073 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 170,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,48 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,16 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 07.08.2025. Datadog A hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz wurden 826,76 Mio. USD gegenüber 645,28 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

