Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A büßt am Montagnachmittag ein

Die Aktie von Datadog A gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 157,38 USD nach.

Die Datadog A-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 157,38 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Datadog A-Aktie bisher bei 155,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,00 USD. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 89.999 Aktien.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 201,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,70 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Datadog A veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Datadog A hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,14 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 885,65 Mio. USD – ein Plus von 28,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 690,02 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,02 USD je Datadog A-Aktie.

