DAX23.297 +0,9%Est505.547 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.684 +1,9%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1523 +0,1%Öl62,42 -0,1%Gold4.092 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1 Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich Datadog A

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A büßt am Montagnachmittag ein

24.11.25 16:10 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A büßt am Montagnachmittag ein

Die Aktie von Datadog A gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 157,38 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
136,90 EUR 1,48 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Datadog A-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 157,38 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Datadog A-Aktie bisher bei 155,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,00 USD. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 89.999 Aktien.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 201,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,70 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Datadog A veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Datadog A hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,14 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 885,65 Mio. USD – ein Plus von 28,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 690,02 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,02 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

In eigener Sache

Übrigens: Datadog A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Datadog A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Datadog A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung