Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A macht am Abend Boden gut

24.11.25 20:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Datadog A. Zuletzt stieg die Datadog A-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 158,91 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Datadog A-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 158,91 USD nach oben. In der Spitze gewann die Datadog A-Aktie bis auf 160,17 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 158,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 509.493 Datadog A-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 201,69 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 21,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 48,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Datadog A hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,14 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 885,65 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 690,02 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte Datadog A Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2025 2,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

