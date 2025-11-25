Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Datadog A am Dienstagnachmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 157,40 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 157,40 USD. Das Tagestief markierte die Datadog A-Aktie bei 155,90 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.366 Datadog A-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 201,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 28,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Mit einem Kursverlust von 48,09 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.11.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Datadog A hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,14 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz wurden 885,65 Mio. USD gegenüber 690,02 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Datadog A am 12.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2025 2,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

