Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend mit Kursplus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Datadog A. Zuletzt sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 159,17 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Datadog A konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 159,17 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 160,54 USD. Bei 157,79 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 313.782 Datadog A-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 201,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 26,71 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 94,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Datadog A ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 885,65 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 690,02 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,02 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie
KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus
Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen
Übrigens: Datadog A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Datadog A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Datadog A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Keine Analysen gefunden.