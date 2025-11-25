Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend mit Kursplus

Blick auf Datadog A-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Datadog A. Zuletzt sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 159,17 USD zu.

Das Papier von Datadog A konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 159,17 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 160,54 USD. Bei 157,79 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 313.782 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 201,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 26,71 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 94,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Datadog A ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 885,65 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 690,02 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,02 USD je Aktie aus.

