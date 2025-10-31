DAX24.050 -0,3%Est505.693 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 +0,3%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.097 +1,7%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,63 -0,1%Gold4.004 -0,9%
QIAGEN-Investmentbeispiel

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein QIAGEN-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

31.10.25 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in QIAGEN eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
39,86 EUR -0,09 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46,34 EUR. Bei einem QIAGEN-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,158 QIAGEN-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,17 EUR, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 30.10.2025 auf 40,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,83 Prozent.

Alle QIAGEN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

