DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein QIAGEN-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in QIAGEN eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46,34 EUR. Bei einem QIAGEN-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,158 QIAGEN-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,17 EUR, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 30.10.2025 auf 40,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,83 Prozent.
Alle QIAGEN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.02.2021
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.12.2020
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.2020
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|24.11.2020
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11.11.2020
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
