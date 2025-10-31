DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein QIAGEN-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

QIAGEN-Investmentbeispiel

Wer vor Jahren in QIAGEN eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46,34 EUR. Bei einem QIAGEN-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,158 QIAGEN-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,17 EUR, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 30.10.2025 auf 40,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,83 Prozent.

Alle QIAGEN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net