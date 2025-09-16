DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.974 +0,5%Nas22.257 -0,3%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1833 -0,3%Öl67,66 -1,2%Gold3.656 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Dell Technologies-Kurs

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Dell Technologies am Mittwochabend ins Plus

17.09.25 20:24 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Dell Technologies am Mittwochabend ins Plus

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 130,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
110,00 EUR 2,24 EUR 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Dell Technologies konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 130,02 USD. Bei 133,00 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 128,06 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 831.114 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 147,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,57 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 66,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 49,04 Prozent sinken.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2025 mit 1,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,07 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,01 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 9,52 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Dell-Aktie nach Zahlen tiefrot: KI-Server boomen, doch der Ausblick enttäuscht

In eigener Sache

Übrigens: Dell Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dell Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dell Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Dell Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dell Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen