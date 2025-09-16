Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Dell Technologies am Mittwochabend ins Plus
Die Aktie von Dell Technologies zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 130,02 USD.
Das Papier von Dell Technologies konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 130,02 USD. Bei 133,00 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 128,06 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 831.114 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 147,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,57 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 66,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 49,04 Prozent sinken.
Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2025 mit 1,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,07 USD je Aktie ausschütten.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,01 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,94 Mrd. USD ausgewiesen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 9,52 USD im Jahr 2026 aus.
