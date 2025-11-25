DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.897 +0,1%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1580 +0,5%Öl62,57 -1,3%Gold4.132 -0,1%
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Dienstagabend schwächer

25.11.25 20:23 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Dienstagabend schwächer

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 126,49 USD ab.

Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,6 Prozent auf 126,49 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Dell Technologies-Aktie bis auf 123,39 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 690.128 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 167,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,77 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 47,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2025 mit 1,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 USD je Aktie ausschütten.

Am 28.08.2025 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,70 USD. Im letzten Jahr hatte Dell Technologies einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25,01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,54 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.net

