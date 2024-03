Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag stabil

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 12,35 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 12,35 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 12,53 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,28 EUR nach. Mit einem Wert von 12,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.635.771 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 12,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,58 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,451 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,69 EUR aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,92 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.684,00 EUR im Vergleich zu 6.315,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,16 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

