'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Kurs der Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag leichter

06.10.25 12:05 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag leichter

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 29,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,93 EUR -0,34 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,5 Prozent auf 29,82 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,69 EUR ein. Bei 30,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.847.398 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 15,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 48,92 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,46 EUR an.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber -0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

