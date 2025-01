Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag schwächer

Deutsche Bank im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 17,10 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 17,10 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,90 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.058.979 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,31 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 1,19 Prozent wieder erreichen. Am 09.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,663 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 23.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,24 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,59 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 30.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 29.01.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

