Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 14,98 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 14,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,05 EUR. Bei 14,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 2.521.727 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 13,58 Prozent wieder erreichen. Am 27.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,57 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,663 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,06 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,52 Prozent auf 17,26 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,20 EUR fest.

