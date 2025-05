Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 24,84 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 24,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 24,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.493.180 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 25,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2025). Mit einem Zuwachs von 0,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 12,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.04.2025. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,84 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

