Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 32,05 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 32,05 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 32,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,81 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 2.371.955 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,09 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2025. Gewinne von 0,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 14,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 125,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,09 EUR an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

