So entwickelt sich Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

16.09.25 12:06 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 31,57 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,37 EUR -0,46 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 31,57 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,21 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.990.248 Deutsche Bank-Aktien.

Bei einem Wert von 32,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 2,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,26 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,84 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,09 EUR an.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
