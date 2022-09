Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag im Minusbereich

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 8,97 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 8,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 494.631 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,96 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,20 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6.650,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.214,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 25.10.2023 präsentieren.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

