Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Minus

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 8,35 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 8,28 EUR. Bei 8,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.390.186 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,97 Prozent. Bei 7,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 10,92 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 27.07.2022. Das EPS lag bei 0,33 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,02 Prozent auf 6.650,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 25.10.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Sechs Monate nach Start des Ukraine-Kriegs: Russland öffnet Anleihemarkt für ausländische Investoren

Diese US-Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2022 im Portfolio der Deutschen Bank

BMW: Vom Flugmotorenhersteller zu einem der umsatzstärksten Autobauer der Welt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: D K Grove / Shutterstock.com