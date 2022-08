Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Das Papier von Deutsche Bank legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 8,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 8,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 4.200.444 Stück.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 43,96 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,53 EUR. Dieser Wert wurde am 15.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 9,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,17 EUR aus.

Deutsche Bank ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 6.650,00 EUR gegenüber 6.214,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Deutsche Bank am 26.10.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 25.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DWS-Aktie fester: Deutsche Bank-Tochter DWS baut Geschäft in Südkorea aus

BofA-Aktie, Barclays-Aktie, Deutsche Bank-Aktie & Co: Banken einigen sich auf Geldbuße wegen WhatsApp-Nutzung

Sechs Monate nach Start des Ukraine-Kriegs: Russland öffnet Anleihemarkt für ausländische Investoren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com