Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit roter Tendenz

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 9,59 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,61 EUR. Zuletzt wechselten 331.804 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 22,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 04.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,36 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.680,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.328,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,99 EUR je Aktie.

