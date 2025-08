Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 254,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 254,30 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 256,20 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 250,00 EUR. Bei 250,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 345.985 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Gewinne von 15,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 176,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 30,67 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,23 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 271,63 EUR an.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,21 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

