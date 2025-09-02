Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Nachmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 245,30 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 245,30 EUR nach oben. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 245,30 EUR zu. Bei 244,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 82.557 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,98 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 200,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 271,63 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,13 EUR je Aktie.

